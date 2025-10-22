Böyük an yaxınlaşır! Bu gün bir nəfər lüks avtomobil qazanacaq
İKT
- 22 oktyabr, 2025
- 11:47
"Bakcell" MMC bu gün meqa lotereyada növbəti "Zeekr 001" avtomobilinin qalibini seçəcək!
Ötən həftələrdə elan edilən qaliblərlə birlikdə bu, artıq 3-cü avtomobil sahibi olacaq. Şirkət lotereya çərçivəsində hər həftə avtomobil qalibini, hər gün "iPhone 17" qaliblərini müəyyənləşdirir.
Qaliblərin seçimi "Bakcell"in sosial şəbəkə səhifələrində canlı yayımlar vasitəsilə təqdim olunur.
Lotereyada qalib gəlmək üçün "Şans" paketlərini əldə etmək kifayətdir. Bu "Şans" paketləri həm lotereyada iştirak haqqı, həm də şəbəkədaxili danışıq dəqiqələri qazandırır.
• 3 "Şans" paketi üçün: *808#3#YES
• 25 "Şans" paketi üçün: *808#25#YES
Ətraflı məlumat üçün: lotereya.bakcell.com
