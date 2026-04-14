    Bakcell-in baş icraçı direktoru Klaus Müller vəzifəsindən ayrılıb

    • 14 aprel, 2026
    • 16:07
    Bakcell-in baş icraçı direktoru Klaus Müller vəzifəsindən ayrılıb

    Bakcell MMC-inin baş icraçı direktoru Klaus Müller 6 fevral 2026-cı il tarixində tutduğu vəzifədən ayrılıb.

    Telekommunikasiya sahəsində 30 ildən çox beynəlxalq təcrübəyə malik K.Müller təqaüdə çıxmaq qərarını elan edib.

    Onun rəhbərliyi dövründə Bakcell strateji inkişaf mərhələsinə daxil olub, süni intellekt əsaslı həllərin tətbiqi genişlənib, innovativ məhsul və xidmətlər təqdim edilib, şirkətin rebrendinqi həyata keçirilib, xidmət portfeli genişləndirilib və abunəçi təcrübəsinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində mühüm addımlar atılıb.

    "Üç ildən artıq müddət ərzində komanda ilə birlikdə xüsusilə süni intellekt əsaslı xidmətlərin inkişafı istiqamətində önəmli nəticələr əldə etdik. Yerli və beynəlxalq tərəfdaşlıqlar vasitəsilə abunəçilərimizə yeni məhsul və imkanlar təqdim etdik. Bakcell komandasının hər biz üzvünə göstərdikləri peşəkarlıq və əməkdaşlığa görə təşəkkür edirəm. Əminəm ki, Bakcell Azerconnect Group-un innovasiya ekosisteminin bir hissəsi kimi gələcəkdə də öz uğurlu inkişafını davam etdirəcək", - deyə K.Müller qeyd edib.

    Bakcell K.Müllerə şirkətin strateji inkişafına və əldə etdiyi nailiyyətlərə verdiyi töhfəyə görə təşəkkür edir və gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayır.

    Bakcell Klaus Müller Azerconnect Group

