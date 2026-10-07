"Azərpoçt"un sədr əvəzi: "Sektor misli görünməmiş transformasiya dövrü yaşayır"
- 07 oktyabr, 2026
- 10:00
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Poçt sektoru misli görünməmiş transformasiya dövrü yaşayır.
"Report" xəbər verir ki, bunu "Azərpoçt" MMC-nin İdarə Heyətinin sədr əvəzi Manaf Babayev Bakıda keçirilən "PostEurop" Baş Assambleyası və Biznes Forumda bildirib.
Onun sözlərinə görə, elektron ticarətin eksponensial artımı, rəqəmsal təkamül, dinamik transsərhəd logistika, dəyişən gömrük çərçivələri və artan istehlakçı gözləntiləri müstəsna uyğunlaşma qabiliyyəti tələb edir: "Bu katalizatorlar poçt operatorlarından getdikcə daha çevik, innovativ və əməkdaşlığa meyilli olmağı tələb edir".
Sədr qeyd edib ki, poçt xidmətinin əsas missiyası bağlama və korrespondensiya çatdırılmasından çox kənara uzanır: "Geniş infrastruktur şəbəkələrinin dəstəyi ilə poçt operatorları fərdlər, müəssisələr və icmalar arasında məsafələri aradan qaldırır. Biz maliyyə və rəqəmsal xidmətlərə həyati əhəmiyyətli çıxışı genişləndiririk, şəhər mərkəzləri ilə regional icmalar arasında əvəzolunmaz əlaqələr yaradırıq. "Azərpoçt"da strateji təkamülümüz ənənəvi poçt operatorundan müasir xidmət və logistika platformasına keçidə yönəlib. Əsas məqsədimiz əlçatanlığı, sürəti və xidmət keyfiyyətini optimallaşdırmaq üçün qabaqcıl texnologiyalardan istifadə edərək müştərilərimiz üçün intuitiv həllər təqdim etməkdir. Biz qətiyyətlə inanırıq ki, beynəlxalq əməkdaşlıq bu təkamülün təməl daşıdır".
M.Babayev hesab edir ki, heç bir fərdi operator qlobal mürəkkəblikləri təkbaşına aşa bilməz: "Əsl tərəqqi bütün poçt ekosistemini möhkəmləndirən ortaq təcrübəyə, strateji tərəfdaşlıqlara və qarşılıqlı etimada əsaslanır. Bu baxımdan "PostEurop" Baş Assambleyası üzv təşkilatlar arasında strateji dialoq və qəti fəaliyyət üçün mühüm platforma rolunu oynayır. Bu tarixi hadisəni xatırlamaq üçün "Azərpoçt" xüsusi xatirə poçt markası buraxaraq bu əhəmiyyətli toplantını ortaq filatelik irsimiz daxilində əbədiləşdirib".