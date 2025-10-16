İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Azərbaycanda informasiya və rabitə xidmətlərinin ümumi dəyəri 7 %-ə yaxın artıb

    İKT
    • 16 oktyabr, 2025
    • 12:49
    Azərbaycanda informasiya və rabitə xidmətlərinin ümumi dəyəri 7 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda informasiya və rabitə müəssisələrinin göstərdiyi xidmətlərin dəyəri 2 milyard 740,7 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 6,7 % çoxdur.

    Bu sahədə əldə edilmiş gəlirin 83,4 %-i qeyri-dövlət sektorunun payına düşüb, 72,6 %-i isə əhali sektoruna aid olub.

    Təkcə sentyabrda isə informasiya və rabitə müəssisələrinin göstərdiyi xidmətlərin dəyəri 339 milyon manat olub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 6,6 % çoxdur.

    Xatırladaq ki, 2024-cü ildə Azərbaycanda informasiya və rabitə müəssisələrinin göstərdiyi xidmətlərin dəyəri 2023-cü illə müqayisədə 11,4 % artaraq 3 milyard 601,7 milyon manat olub.

    Dövlət Statistika Komitəsi informasiya və rabitə müəssisələri xidmətlərin dəyəri

    Son xəbərlər

    13:03

    Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyi ATƏT sədrinin səfəri ilə bağlı etiraz notası göndərib

    Region
    13:02
    Foto
    Video

    Bənəniyar su anbarındakı balıqlar hövzənin daha dərin hissələrinə köçürülür – YENİLƏNİB

    Ekologiya
    13:01

    Azərbaycanın qadın şahmatçısı: "Avropa çempionu olmağımız real deyildi"

    Fərdi
    13:01

    Azərbaycanda istiqraz ticarəti ilk dəfə "təmiz qiymət" prinsipilə baş tutub

    Maliyyə
    13:00

    İlham Əliyev Misirin Azərbaycandakı yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib

    Xarici siyasət
    12:59

    Azərbaycan ilə Uqanda arasında diplomatik pasport sahiblərinin vizadan qarşılıqlı azad edilməsi haqqında saziş imzalanıb

    Xarici siyasət
    12:58
    Foto

    Azərbaycan Uqandada Qoşulmama Hərəkatının 19-cu Nazirlər İclasında təmsil olunub

    Xarici siyasət
    12:56

    Suriyada avtobus partladılıb, ölənlər var

    Digər ölkələr
    12:54

    Abşeron sakinindən 47 kq narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti