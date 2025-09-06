Azərbaycanda ev təsərrüfatlarının mal və xidmətləri onlayn əldə etməmə səbəbləri açıqlanıb
İKT
- 06 sentyabr, 2025
- 14:59
2024-cü ildə Azərbaycanda ev təsərrüfatlarının mal və xidmətləri onlayn əldə etməmə səbəblərinin 47,4 %-i belə alışlara marağın olmaması ilə bağlıdır.
"Report" bu barədə Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Səbəblərin 26,7 %-i alışları şəxsən etməyə üstünlük verilməsi, 8,2 %-i texniki problemlərlə (məsələn, veb-saytlar, ödənişlərin edilməsində və ya çatdırılmasında problemlər), 5,8 %-i bu sahədə bilik və bacarığın olmaması, 4,9 %-i belə alışların təhlükəsizliyinə əmin olmamaqla, 3,7 %-i şəxsi məlumatların qorunmasına əmin olmamaqla, 3,3 %-i etibarlılıq problemləri (malın çatdırılması, yaxud dəyişdirilməsi, qaytarılması üçün zəmanətə şübhənin olması, yaxud belə zəmanətin ümumiyyətlə olmaması) ilə bağlıdır.
