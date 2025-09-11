Azərbaycanda "Andersen lab" beynəlxalq İT şirkətinin mərkəzi açılıb
- 11 sentyabr, 2025
- 17:07
Bu gün beynəlxalq İT şirkəti olan "Andersen Lab"ın Azərbaycanda rəsmi mərkəzinin açılışı baş tutub. Mərkəz İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə Azərbaycan İnnovasiya Mərkəzi çərçivəsində fəaliyyətə başlayıb. Dünyanın 19-dan artıq ölkəsində fəaliyyət göstərən və 3 700-dən çox mütəxəssisi olan şirkət ölkəmizdə texnopark rezidenti statusu ilə fəaliyyət göstərir.
Açılış mərasimində rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev mərkəzdə yaradılan şəraitlə tanış olub. Daha sonra "Andersen Lab" şirkətinin vitse-prezidenti Denis Astaçpeniya mərkəzin fəaliyyəti və proqramın istiqamətləri barədə təqdimatla çıxış edib.
Yeni açılan mərkəz gənclərə nəzəri biliklərlə yanaşı, əsasən real layihələr üzərində işləmək imkanı yaradır. Burada gənc mütəxəssislər biliklərini təcrübə ilə möhkəmləndirə, beynəlxalq səviyyədə tələb olunan bacarıqlar qazana bilirlər. Mərkəz eyni zamanda "Andersen Lab" əməkdaşlarının Azərbaycandakı rəsmi iş yeri funksiyasını da yerinə yetirir. Mərkəzin əsas hədəfləri insan kapitalının inkişafına dəstək vermək, İT sahəsində peşəkar kadr çatışmazlığını aradan qaldırmaq, xüsusilə də İKT xidməti ixracını gücləndirməkdir.
Hazırda mərkəzdə həyata keçirilən ən böyük təşəbbüslərdən biri "IT SkillsBridge" proqramıdır. Bu unikal proqram çərçivəsində iştirakçılar Java, JavaScript üzrə proqramlaşdırma, biznes analitikası, keyfiyyətə nəzarət, DevOps, mobil proqramlaşdırma və layihə idarəetməsi üzrə bilik və bacarıqlara yiyələnirlər. Layihəyə ümumilikdə 14 mindən çox müraciət qeydə alınıb, seçim prosesindən sonra 210 nəfər təlimlərə qəbul edilib. "Andersen Lab" şirkətində iş yeri ilə təmin olunan müvafiq iştirakçılarla əmək müqavilələri bağlanıb. Proqramı sona qədər tamamlayacaq 100 nəfər mütəxəssis "Andersen Lab" şirkətində fəaliyyətlərini davam etdirəcək və şirkət tərəfindən reallaşdırılan qlobal layihələrin iştirakçıları olacaqlar. Proqram iştirakçılarının 30 %-i qadın, 70 %-i isə kişilərdir. Yaş bölgüsünə görə, iştirakçıların yarısı 20–25 yaş arasında, 30 %-i 25–30 yaş arasında, 20 %-i isə 30–35 yaş arasında təmsil olunub.
Bu proqram Azərbaycanlı İT mütəxəssislərin beynəlxalq layihələrdə iştirakını genişləndirəcək, ölkənin qlobal rəqəmsal xidmət bazarına sürətli inteqrasiyasına şərait yaradacaqdır. Nəticədə, İKT xidmətlərinin ixracının genişlənməsinə və həyata keçirilən layihələr sayəsində ölkəmizə maliyyə vəsaitlərinin daxilolmalarının artmasına müsbət təsir göstərəcəkdir.
"Andersen Lab"ın təşəbbüsü dövlət və özəl sektor əməkdaşlığının uğurlu nümunəsi hesab olunur. Layihə gənclərin bilik və bacarıqlarının artırılmasına, onların əmək bazarında rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsinə və Azərbaycanın regional, eləcə də qlobal rəqəmsal mərkəz kimi mövqeyinin möhkəmlənməsinə töhfə verəcəkdir.