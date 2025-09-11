İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa

    Azərbaycanda "Andersen lab" beynəlxalq İT şirkətinin mərkəzi açılıb

    İKT
    • 11 sentyabr, 2025
    • 17:07
    Azərbaycanda Andersen lab beynəlxalq İT şirkətinin mərkəzi açılıb

    Bu gün beynəlxalq İT şirkəti olan "Andersen Lab"ın Azərbaycanda rəsmi mərkəzinin açılışı baş tutub. Mərkəz İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə Azərbaycan İnnovasiya Mərkəzi çərçivəsində fəaliyyətə başlayıb. Dünyanın 19-dan artıq ölkəsində fəaliyyət göstərən və 3 700-dən çox mütəxəssisi olan şirkət ölkəmizdə texnopark rezidenti statusu ilə fəaliyyət göstərir.

    Açılış mərasimində rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev mərkəzdə yaradılan şəraitlə tanış olub. Daha sonra "Andersen Lab" şirkətinin vitse-prezidenti Denis Astaçpeniya mərkəzin fəaliyyəti və proqramın istiqamətləri barədə təqdimatla çıxış edib.

    Yeni açılan mərkəz gənclərə nəzəri biliklərlə yanaşı, əsasən real layihələr üzərində işləmək imkanı yaradır. Burada gənc mütəxəssislər biliklərini təcrübə ilə möhkəmləndirə, beynəlxalq səviyyədə tələb olunan bacarıqlar qazana bilirlər. Mərkəz eyni zamanda "Andersen Lab" əməkdaşlarının Azərbaycandakı rəsmi iş yeri funksiyasını da yerinə yetirir. Mərkəzin əsas hədəfləri insan kapitalının inkişafına dəstək vermək, İT sahəsində peşəkar kadr çatışmazlığını aradan qaldırmaq, xüsusilə də İKT xidməti ixracını gücləndirməkdir.

    Hazırda mərkəzdə həyata keçirilən ən böyük təşəbbüslərdən biri "IT SkillsBridge" proqramıdır. Bu unikal proqram çərçivəsində iştirakçılar Java, JavaScript üzrə proqramlaşdırma, biznes analitikası, keyfiyyətə nəzarət, DevOps, mobil proqramlaşdırma və layihə idarəetməsi üzrə bilik və bacarıqlara yiyələnirlər. Layihəyə ümumilikdə 14 mindən çox müraciət qeydə alınıb, seçim prosesindən sonra 210 nəfər təlimlərə qəbul edilib. "Andersen Lab" şirkətində iş yeri ilə təmin olunan müvafiq iştirakçılarla əmək müqavilələri bağlanıb. Proqramı sona qədər tamamlayacaq 100 nəfər mütəxəssis "Andersen Lab" şirkətində fəaliyyətlərini davam etdirəcək və şirkət tərəfindən reallaşdırılan qlobal layihələrin iştirakçıları olacaqlar. Proqram iştirakçılarının 30 %-i qadın, 70 %-i isə kişilərdir. Yaş bölgüsünə görə, iştirakçıların yarısı 20–25 yaş arasında, 30 %-i 25–30 yaş arasında, 20 %-i isə 30–35 yaş arasında təmsil olunub.

    Bu proqram Azərbaycanlı İT mütəxəssislərin beynəlxalq layihələrdə iştirakını genişləndirəcək, ölkənin qlobal rəqəmsal xidmət bazarına sürətli inteqrasiyasına şərait yaradacaqdır. Nəticədə, İKT xidmətlərinin ixracının genişlənməsinə və həyata keçirilən layihələr sayəsində ölkəmizə maliyyə vəsaitlərinin daxilolmalarının artmasına müsbət təsir göstərəcəkdir.

    "Andersen Lab"ın təşəbbüsü dövlət və özəl sektor əməkdaşlığının uğurlu nümunəsi hesab olunur. Layihə gənclərin bilik və bacarıqlarının artırılmasına, onların əmək bazarında rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsinə və Azərbaycanın regional, eləcə də qlobal rəqəmsal mərkəz kimi mövqeyinin möhkəmlənməsinə töhfə verəcəkdir.

    Andersen lab Laboratoriya İKT

    Son xəbərlər

    18:18
    Foto

    Azərbaycan "ACWA Power" ilə külək enerjisi layihələrinin icrasını müzakirə edib

    Energetika
    18:15

    Sertifikasiya imtahanı üzrə müsahibənin vaxtı və yeri şəxsi səhifələrə göndərilib

    Elm və təhsil
    18:14

    Rusiyada göyərtəsində 23 nəfərin olduğu helikopter sərt eniş edib

    Region
    18:10

    Şahbaz Şərif: Pakistan Qətərin suverenliyinin müdafiəsi üçün onun istənilən addımını dəstəkləməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    18:09

    Azərbaycan bankı kapitalını səhmlərinin nominal dəyərinin dəyişdirilməsi hesabına artırıb

    Maliyyə
    18:05

    Ermənistan Qazaxıstanla vizasız rejim haqqında sazişi ratifikasiya edib

    Region
    18:02

    Tramp Netanyahudan Qətərə bir daha zərbə endirməməyi tələb edib

    Digər ölkələr
    18:00

    "Turan Tovuz" portuqaliyalı futbolçu transfer edib

    Futbol
    18:00

    MİDA-nın 2 illik maliyyə vəziyyətini yoxlayacaq şırkət müəyyən olunub

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti