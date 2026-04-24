    AMEA-nın vitse-prezidenti: Təhsildə süni intellekt ziyanverici rol oynayır

    Süni intellekt təhsildə ziyanverici funksiya rolunu oynayır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) vitse-prezidenti Rasim Əliquliyev Bakıda "Beynəlxalq Əqli Mülkiyyət Günü" münasibətilə "İnnovativ Potensial: Əqli Mülkiyyət + Süni İntellekt" mövzusunda keçirilən dəyirmi masadakı çıxışında deyib.

    Onun sözlərinə görə, son zamanlar elmdə ən böyük təhlükə imitasiya ilə bağlıdır:

    "Təhsildə bilik verilməlidir, bilik verənlərlə bilik alanlar arasında sıx münasibətlər olmalıdır. Biliyi insan beyni hazırlamalıdır. Süni intellekt burada ziyanvurucu funksiya rolunu oynayır. Öyrənən normal öyrənə, tədqiqat aparan isə normal araşdırma apara bilmir. Bu, tək Azərbaycanı yox, dünyanı narahat edən problemdir. Maddi mülkiyyət nəsildən-nəslə ötürülə bilir, lakin rəqəmsal aktivlərin vərəsəlik məsələsi sual altındadır".

