"Qarabağ"ın rəqibinin futbolçusu karyerasını Türkiyə Superliqasında davam etdirəcək
İdman
- 12 sentyabr, 2025
- 16:00
"Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsindəki rəqibi "Kopenhagen" (Danimarka) klubunun futbolçusu Qerman Onuqha karyerasını Türkiyə Superliqası klubu "Kayserispor"da davam etdirəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə paytaxt təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Tərəflərin futbolçunun transferi ilə bağlı razılığa gəldikləri bildirlib. Q.Onuqha 2024-cü ildə "Kopenhagen"ə keçib və cəmi 8 oyunda iştirak edib. O, daha sonra Danimarkanın "Vayle" klubuna icarəyə verilib.
Qeyd edək ki, "Qarabağ" Danimarka təmsilçisi ilə UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin II turunda Bakıda üz-üzə gələcək. Görüş oktyabrın 1-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda, saat 20:45-də start götürəcək.
Son xəbərlər
17:16
Maliyyə Nazirliyi növbəti dəfə depozit hərracı keçiribMaliyyə
17:13
CNN: Amerikalı fəalın qətlində şübəli bilinən şəxs atasına hər şeyi etiraf edibDigər ölkələr
17:08
Azərbaycan millisinin toplanış üçün yekun heyəti açıqlanıbFutbol
17:00
Azərbaycan çempionatında V və VI turun proqramı açıqlanıbFutbol
17:00
Tramp: Rusiyaya qarşı səbrim tükənirDigər ölkələr
16:59
Rusiya səfiri Finlandiya XİN-ə çağırılıbDigər ölkələr
16:47
"Sabah" – "Qarabağ" matçının keçiriləcəyi tarix bəlli olubFutbol
16:44
Azərbaycan klubu daha bir legioner basketbolçu ilə anlaşıbKomanda
16:39