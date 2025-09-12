İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    "Qarabağ"ın rəqibinin futbolçusu karyerasını Türkiyə Superliqasında davam etdirəcək

    İdman
    • 12 sentyabr, 2025
    • 16:00
    Qarabağın rəqibinin futbolçusu karyerasını Türkiyə Superliqasında davam etdirəcək

    "Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsindəki rəqibi "Kopenhagen" (Danimarka) klubunun futbolçusu Qerman Onuqha karyerasını Türkiyə Superliqası klubu "Kayserispor"da davam etdirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə paytaxt təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Tərəflərin futbolçunun transferi ilə bağlı razılığa gəldikləri bildirlib. Q.Onuqha 2024-cü ildə "Kopenhagen"ə keçib və cəmi 8 oyunda iştirak edib. O, daha sonra Danimarkanın "Vayle" klubuna icarəyə verilib.

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" Danimarka təmsilçisi ilə UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin II turunda Bakıda üz-üzə gələcək. Görüş oktyabrın 1-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda, saat 20:45-də start götürəcək.

    "Kopenhagen" klubu "Qarabağ" klubu UEFA Çempionlar Liqası Futbol

