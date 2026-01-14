Fransa Olimpiya iştirakçılarının baqaj yoxlanışına icazə verib
- 14 yanvar, 2026
- 04:48
Fransa Milli Assambleyasının üzvləri 2030-cu il Qış Olimpiya Oyunlarının təşkili ilə bağlı qanun layihəsinin birinci oxunuşunu qəbul ediblər.
"Report"un məlumatına görə, bu, Fransa Parlamentinin saytında dərc olunmuş qanun layihəsinin mətnində öz əksini tapıb.
Bu qanun layihəsi, digər məsələlərlə yanaşı, dopinqə qarşı mübarizə çərçivəsində idman nümayəndə heyətləri üzvlərinin baqajlarının yoxlanılmasına icazə verilməsini özündə ehtiva edir.
Təşəbbüs çərçivəsində qəbul edilmiş mövcud qanunlara edilən dəyişikliklərdən biri idman məcəlləsi və xüsusilə antidopinq agentliklərinin işçilərinin səlahiyyətlərini müəyyən edən L. 232-18-4 maddəsi ilə bağlıdır. Mütəxəssislərə "baqajın vizual yoxlanışını aparmağa və sahibinin razılığı ilə onu hərtərəfli yoxlamağa" imkan verən bəndlə əlavə etmək təklif olunur.
Fransa Antidopinq Agentliyi bu tədbiri qlobal miqyasda misilsiz hesab edib. Müstəntiqlər əvvəllər hakimin icazəsi ilə istintaq çərçivəsində idman obyektlərində və ya evlərdə axtarış apara bilirdilər, lakin onlara sadəcə baqajı vizual olaraq yoxlamağa icazə verilmirdi.
Bu tədbir yalnız hava limanlarında, qatar stansiyalarında və ictimai yollarda artıq açıq olan istintaq çərçivəsində istifadə edilə bilər.