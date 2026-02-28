Vilayət Eyvazovun Yevlaxda vətəndaş qəbulu təxirə salınıb
Hərbi
- 28 fevral, 2026
- 13:25
Daxili işlər naziri Vilayət Eyvazovun Yevlaxda vətəndaş qəbulu və sıra baxışı təxirə salınıb.
Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.
Qeyd olunub ki, martın 2-də Yevlax rayonunda keçirilməsi nəzərdə tutulan vətəndaş qəbulu və sıra baxışı təxirə salınıb.
Yeni tarix barədə əlavə məlumat veriləcəyi bildirilib.
