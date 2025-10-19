İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb

    Hərbi
    • 19 oktyabr, 2025
    • 15:08
    Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb

    Müdafiə Nazirliyi ötən həftə paylaşılmış məlumatlar əsasında hazırlanmış icmal videoçarxını yayıb.

    "Report" icmalı təqdim edir:

    Video
    Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

    Son xəbərlər

    15:54

    ABŞ elit dəstələrini Venesuela yaxınlığında yerləşdirib

    Digər ölkələr
    15:44

    Lionel Messi "İnter Mayami" ilə müqaviləsini uzatmağa yaxındır

    Futbol
    15:28

    HƏMAS Qəzzada atəşkəsi pozmaqla bağlı ABŞ-nin ittihamlarını təkzib edib

    Digər ölkələr
    15:17

    Azərbaycan və Ermənistan parlamentlərinin sədrləri Cenevrədə görüşəcəklər

    Region
    15:09

    Oktyabrın 22-dək ölkədə yağıntılı hava şəraiti hökm sürəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    15:08
    Video

    Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb

    Hərbi
    15:05

    Mehriban Əliyevanın Vatikana səfəri Azərbaycanın multikultural dəyərlərin inkişafına verdiyi töhfələrin təsdiqidir - RƏY

    Xarici siyasət
    14:56

    Manuel Noyer Bundesliqada yeni rekorda imza atıb

    Futbol
    14:48
    Video

    Qurban Qurbanov "Haber Global"a danışıb: Hazırda böyük bir kluba keçmək fikrim yoxdur

    Media
