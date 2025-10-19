Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb
Hərbi
- 19 oktyabr, 2025
- 15:08
Müdafiə Nazirliyi ötən həftə paylaşılmış məlumatlar əsasında hazırlanmış icmal videoçarxını yayıb.
"Report" icmalı təqdim edir:
Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb
