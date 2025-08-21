Haqqımızda

Bakıda NATO nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

Bakıda NATO nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib Bakıda NATO nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib
Hərbi
21 avqust 2025 18:18
Bakıda NATO nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

Azərbaycanla NATO arasında 2025-ci il üçün təsdiq olunmuş “Fərdi Tərəfdaşlıq üzrə Əməkdaşlıq Proqramı"na əsasən, Quru Qoşunlarının “N” hərbi hissəsində Müdafiə Nazirliyi və NATO-nun nümayəndə heyətinin iştirakı ilə ekspert görüşü keçirilib.

Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.

Görüşdə Müdafiə Nazirliyinin nümayəndələri və xarici mütəxəssislər tərəfindən müxtəlif brifinqlər təqdim olunub, qarşılıqlı maraq doğuran suallar cavablandırılıb.

Tərəflər, həmçinin ölkəmizin NATO ilə Əməliyyat İmkanları Konsepsiyası (ƏİK) proqramı çərçivəsində qurulan əlaqələrinin cari vəziyyətini təhlil edib, perspektiv məsələlər ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparıblar.

Sonda xatirə şəkli çəkdirilib və qonaqlara hədiyyələr təqdim olunub.

