Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda yağışa görə endirilən sürət həddi bərpa olunub
Hadisə
- 06 aprel, 2026
- 14:38
Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda yağışa görə endirilən sürət həddi bərpa olunub.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntelektual İdarəetmə Mərkəzi məlumat verib.
Bildirilib ki, yağışlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq Bakının Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda bəzi zolaqlar üzrə 20 km/saat endirilən sürət həddi bərpa edilərək əvvəlki vəziyyətinə qaytarılıb.
Qeyd edək ki, aprelin 5-6-da Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasında yağıntının miqdarı aylıq normadan 4 dəfə artıq olub.
