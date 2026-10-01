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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Xırdalanda avtomobil qadını vuraraq öldürüb

    Hadisə
    • 01 oktyabr, 2026
    • 15:25
    Xırdalanda avtomobil qadını vuraraq öldürüb

    Bakı-Quba avtomobil yolunun Xırdalan şəhəri ərazisindən keçən hissəsində ölümlə nəticələnən ağır yol qəzası qeydə alınıb.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə zamanı yolu keçmək istəyən 36 yaşlı Yasəmən Dadaşovanı "Ford" markalı avtomobil vurub.

    Zərbənin təsirindən ağır xəsarətlər alan qadın hadisə yerində dünyasını dəyişib.

    Faktla bağlı hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma aparılır.

    Piyada vurulması Yol qəzası Xırdalan Araşdırma
    В Хырдалане автомобиль насмерть сбил пешехода
    MiniBoss
    MiniBoss

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