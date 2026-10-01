Xırdalanda avtomobil qadını vuraraq öldürüb
Hadisə
- 01 oktyabr, 2026
- 15:25
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Bakı-Quba avtomobil yolunun Xırdalan şəhəri ərazisindən keçən hissəsində ölümlə nəticələnən ağır yol qəzası qeydə alınıb.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə zamanı yolu keçmək istəyən 36 yaşlı Yasəmən Dadaşovanı "Ford" markalı avtomobil vurub.
Zərbənin təsirindən ağır xəsarətlər alan qadın hadisə yerində dünyasını dəyişib.
Faktla bağlı hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma aparılır.
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