Vəkillərin İxtisas Komissiyasının sədri Hakimlərin Seçki Komitəsinə üzv seçilib
- 30 aprel, 2026
- 15:25
Vəkillər Kollegiyasının Vəkillərin İxtisas Komissiyasının sədri Turqay Hüseynov Hakimlərin Seçki Komitəsinə üzv seçilib.
Bu barədə "Report"a kollegiyadan məlumat verilib.
Bildirilib ki, müvafiq qərar Məhkəmə-Hüquq Şurasının iclasında qəbul edilib.
Hüquq elmləri doktoru Turqay Hüseynov 1996-cı ildə Kazan Federal Universitetinin Hüquq fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 2000-ci ildən hüquq elmləri namizədi, 2018-ci ildən isə hüquq elmləri doktorudur, 50-dən artıq elmi əsərin müəllifidir.
O, 2000-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Hüquq fakültəsində elmi-pedaqoji fəaliyyətlə məşğuldur. Hazırda BDU-nun İnsan hüquqları və informasiya hüququ YUNESKO kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır.
Eyni zamanda Turqay Hüseynov BDU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya şurasının sədridir.
O, 2004-cü ildən Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvüdür. 2022-ci ildən etibarən isə Vəkillərin İxtisas Komissiyasının sədri kimi fəaliyyət göstərir.
Turqay Hüseynov peşə bayramı münasibətilə və vəkilliyin inkişafındakı xidmətlərinə görə Prezident cənab İlham Əliyevin 28 dekabr 2023-cü il tarixli Sərəncamı ilə "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilib.