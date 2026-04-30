    Vəkillərin İxtisas Komissiyasının sədri Hakimlərin Seçki Komitəsinə üzv seçilib

    Vəkillərin İxtisas Komissiyasının sədri Hakimlərin Seçki Komitəsinə üzv seçilib

    Vəkillər Kollegiyasının Vəkillərin İxtisas Komissiyasının sədri Turqay Hüseynov Hakimlərin Seçki Komitəsinə üzv seçilib.

    Bu barədə "Report"a kollegiyadan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, müvafiq qərar Məhkəmə-Hüquq Şurasının iclasında qəbul edilib.

    Hüquq elmləri doktoru Turqay Hüseynov 1996-cı ildə Kazan Federal Universitetinin Hüquq fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 2000-ci ildən hüquq elmləri namizədi, 2018-ci ildən isə hüquq elmləri doktorudur, 50-dən artıq elmi əsərin müəllifidir.

    O, 2000-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Hüquq fakültəsində elmi-pedaqoji fəaliyyətlə məşğuldur. Hazırda BDU-nun İnsan hüquqları və informasiya hüququ YUNESKO kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır.

    Eyni zamanda Turqay Hüseynov BDU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya şurasının sədridir.

    O, 2004-cü ildən Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvüdür. 2022-ci ildən etibarən isə Vəkillərin İxtisas Komissiyasının sədri kimi fəaliyyət göstərir.

    Turqay Hüseynov peşə bayramı münasibətilə və vəkilliyin inkişafındakı xidmətlərinə görə Prezident cənab İlham Əliyevin 28 dekabr 2023-cü il tarixli Sərəncamı ilə "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilib.

