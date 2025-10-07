Ucar sakinini elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb
Hadisə
- 07 oktyabr, 2025
- 09:16
Ucar sakinini elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb.
"Report"un xəbərinə görə, Zahidov İntiqam Vaqif oğlu Qaracallı kəndində yerləşən fərdi yaşayış evinin həyətindəki su hovuzunda elektrik cərəyanının təsirindən ölüb.
Faktla bağlı Ucar rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
