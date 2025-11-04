Tovuzda 68 yaşlı kişi yıxılaraq ölüb
Hadisə
- 04 noyabr, 2025
- 11:29
Tovuzda 68 yaşlı kişi yıxılaraq ölüb.
"Report" xəbər verir ki, hadisə rayonun Xatınlı kəndi ərazisində qeydə alınıb.
Bildirilib ki, həmin kəndin sakini, 1957-ci il təvəllüdlü Məhərrəm Rəcəb oğlu Abdiyev yıxılaraq həyatını itirib.
Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.
Son xəbərlər
12:34
Sahil Babayev: "Qeyri-neft-qaz daxilolmalarının cari xərclərin 88 %-ni qarşılaması gözlənilir"Maliyyə
12:31
Foto
Cəlilabadda avtomobil atı vuraraq öldürübHadisə
12:29
Pakistan Hindistan tərəfindən dəstəklənən terrorçulara qarşı əməliyyat aparırDigər ölkələr
12:25
Foto
MEDİA-da Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin hazırkı səviyyəsi müzakirə olunubMedia
12:25
Azərbaycanda sənaye zonaları üzrə 170-dan çox sahibkara rezident statusu verilibBiznes
12:25
İqtisadiyyat naziri: "Vergi daxilolmalarının artımında əsas pay qeyri-neft sektorunundur"Maliyyə
12:24
Foto
Bakıda TDT Ağsaqqallar Şurasının 18-ci iclası keçirilib - YENİLƏNİBXarici siyasət
12:24
20 il əvvəl banda yaradaraq quldurluq, qətl və digər cinayətlərdə ittiham olunan şəxsə hökm oxunubHadisə
12:22