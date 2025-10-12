İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Tərtərdə iki avtomobil toqquşub, xəsarət alan var

    Hadisə
    • 12 oktyabr, 2025
    • 20:54
    Tərtərdə iki avtomobil toqquşub, xəsarət alan var

    Bu gün saat 17:10 radələrində Tərtər rayonu, Qaradağlı kəndi ərazisində "Opel" və "Lada" markalı minik avtomobillərinin toqquşması nəticəsində yol-nəqliyyat qəzası baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb.

    Nəticədə "Lada" markalı minik avtomobilinin sürücüsü, 1998-ci il təvəllüdlü Əliyev Orxan Camal oğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalıb.

    Bu zaman xidmətdən kənar vaxtda həmin ərazidə olan Fövqəladə Hallar Nazirliyi Qarabağ Regional Mərkəzinin əməkdaşı, daxili xidmət baş çavuşu Mirişov Elxan Əhməd oğlu dərhal qəza yerinə yaxınlaşaraq, sürücünü deformasiyaya uğramış avtomobildən çıxararaq ilkin yardım göstərib və onu xilas edərək təcili tibbi yardım briqadasına təhvil verib.

    Tərtər Yol qəzası Fövqəladə Hallar Nazirliyi

