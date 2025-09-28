Sumqayıtda zəncirvari yol qəzası olub, 4 avtomobilə ziyan dəyib
Hadisə
- 28 sentyabr, 2025
- 16:01
Sumqayıt şəhərində zəncirvari yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb.
"Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə şəhərin Sülh prospektində qeydə alınıb.
Belə ki, iki "Mercedes", bir "Kia" və bir "Chevrolet" markalı minik avtomobili toqquşub.
Qəza nəticəsində bütün nəqliyyat vasitələrinə ciddi ziyan dəyib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
