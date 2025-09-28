İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    Sumqayıtda zəncirvari yol qəzası olub, 4 avtomobilə ziyan dəyib

    Hadisə
    • 28 sentyabr, 2025
    • 16:01
    Sumqayıtda zəncirvari yol qəzası olub, 4 avtomobilə ziyan dəyib

    Sumqayıt şəhərində zəncirvari yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb.

    "Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə şəhərin Sülh prospektində qeydə alınıb.

    Belə ki, iki "Mercedes", bir "Kia" və bir "Chevrolet" markalı minik avtomobili toqquşub.

    Qəza nəticəsində bütün nəqliyyat vasitələrinə ciddi ziyan dəyib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

