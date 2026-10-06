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    Sumqayıtda tikilidə baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    • 06 oktyabr, 2026
    • 17:20
    Sumqayıtda tikilidə baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

    Sumqayıt şəhəri, Şəfəq qəsəbəsi ərazisində yerləşən tikilidə baş verən yanğın söndürülüb.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

    Sumqayıt şəhəri, Şəfəq qəsəbəsi ərazisində yerləşən tikilidə yanğın başlayıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Sumqayıt Şəhər Yanğından Mühafizə İdarəsi və Sumqayıt Regional Mərkəzinin qüvvələri cəlb olunub.

    Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.

    Yanğın hadisəsi Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Bədbəxt hadisə Sumqayıt
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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