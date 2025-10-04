Sumqayıtda sürücü sükan arxasında ölüb, qəza olub
Hadisə
- 04 oktyabr, 2025
- 12:24
Sumqayıtda sürücü sükan arxasında ölüb.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin 13-cü mikrorayon ərazisində qeydə alınıb.
Belə ki, 1981-ci il təvəllüdlü Rauf Əliyev idarə etdiyi avtomobilin sükanı arxasında olarkən qəfil halı pisləşib və ürək fəaliyyəti dayanıb.
Nəticədə idarəetmədən çıxan avtomobil qarşıda hərəkətdə olan "Opel" markalı nəqliyyat vasitəsinə çırpılıb.
Son xəbərlər
13:41
Rusiya ordusu Ukraynanın Sumı vilayətində sərnişin qatarını atəşə tutubDigər ölkələr
13:32
III MDB Oyunları: Azərbaycanın oğlanlardan ibarət qılıncoynadanları bürünc medalı təmin edibFərdi
13:31
İsrail və HƏMAS arasında danışıqlar sabah Misirdə keçiriləcəkDigər ölkələr
13:22
Türkiyədə kimya zavodunda partlayış olub, ölənlər varRegion
13:20
AMB: Azərbaycanda qaz istehsalı üzrə ödәniş daxilolmaları 165 milyon manat azalıbMaliyyə
13:18
"Real"ın sabiq futbolçusu Messinin çıxış etdiyi komandaya keçəcəkFutbol
13:09
Foto
Azərbaycanın daha bir cüdoçusu bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİBFərdi
13:02
Hacı Əliyev: "Güləşçilərin III MDB Oyunlarındakı nəticələri o qədər də pis deyil"Fərdi
12:48