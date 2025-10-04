Sumqayıtda sürücü sükan arxasında ölüb, qəza olub

İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Hadisə
    • 04 oktyabr, 2025
    • 12:24
    Sumqayıtda sürücü sükan arxasında ölüb.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin 13-cü mikrorayon ərazisində qeydə alınıb.

    Belə ki, 1981-ci il təvəllüdlü Rauf Əliyev idarə etdiyi avtomobilin sükanı arxasında olarkən qəfil halı pisləşib və ürək fəaliyyəti dayanıb.

    Nəticədə idarəetmədən çıxan avtomobil qarşıda hərəkətdə olan "Opel" markalı nəqliyyat vasitəsinə çırpılıb.

    Sumqayıt avtoqəza

