    Sumqayıtda avtomobil işıq dirəyinə çırpılaraq aşıb

    Hadisə
    • 01 noyabr, 2025
    • 20:56
    Sumqayıtda avtomobil işıq dirəyinə çırpılaraq aşıb

    Sumqayıtda avtomobil aşıb.

    "Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə şəhərin Çerkassi küçəsində qeydə alınıb.

    Belə ki, idarəetmədən çıxan "Chevrolet Aveo" markalı minik avtomobili işıq dirəyinə çırpılıb, daha sonra aşıb.

    Qəza nəticəsində avtomobilə ciddi ziyan dəyib.

    Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır.

