    Şirvanda velosipedçini avtomobil vuraraq öldürüb

    Hadisə
    • 18 sentyabr, 2025
    • 14:17
    Şirvanda velosipedçini avtomobil vuraraq öldürüb

    Şirvanda velosipedçini avtomobil vuraraq öldürüb.

    "Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin mərkəzində qeydə alınıb.

    Velosipedçi (kişi) hərəkətdə olarkən onu "Opel" markalı avtomobil vuraraq öldürüb.

    Ölən şəxs Şirvan şəhər sakini, 1968-ci il təvəllüdlü Əliyev Xudaşükür Əhmədalı oğludur.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Foto
