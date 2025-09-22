Şəmkirdə minik və yük avtomobili toqquşub, xəsarət alanlar var
Hadisə
- 22 sentyabr, 2025
- 12:35
Şəmkirdə minik və yük avtomobili toqquşub, xəsarət alanlar var.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Şəmkir-Gədəbəy avtomobili yolunun Şəmkir rayon ərazisindən keçən hissəsində baş vermiş yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində 3 nəfər xəsarət alıb.
Zərərçəkənlər xəstəxanaya çatdırılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
