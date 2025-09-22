İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Şəmkirdə minik və yük avtomobili toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 22 sentyabr, 2025
    • 12:35
    Şəmkirdə minik və yük avtomobili toqquşub, xəsarət alanlar var.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Şəmkir-Gədəbəy avtomobili yolunun Şəmkir rayon ərazisindən keçən hissəsində baş vermiş yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində 3 nəfər xəsarət alıb.

    Zərərçəkənlər xəstəxanaya çatdırılıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Şəmkir Gədəbəy Qəza Xəsarət

