    Şəkidə yaşayış evində partlayış olub, xəsarət alanlar var

    31 mart, 2026
    Şəkidə yaşayış evində partlayış olub, xəsarət alanlar var

    Şəkidə yaşayış evində baş verən partlayışda bir neçə nəfər xəsarət alıb.

    "Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə bu gün günorta saatlarında şəhər ərazisində fərdi yaşayış evlərindən birində qeyd alınıb.

    İlkin məlumata görə, partlayış qaz sızmasından baş verib.

    Partlayış zamanı iki nəfər ev sakini - Vəfa və Qəmər Zeynalovalar xəsarət alıb.

    Yaralılar Şəki Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Xəstəxanadan verilən məlumata görə, tibb müəssisəsinin Təcili tibbi yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunan iki nəfərin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Hazırda onların müalicəsi xəstəxananın Cərrahiyyə şöbəsində davam etdirilir.

