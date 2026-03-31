Şəkidə yaşayış evində partlayış olub, xəsarət alanlar var
Hadisə
- 31 mart, 2026
- 15:19
Şəkidə yaşayış evində baş verən partlayışda bir neçə nəfər xəsarət alıb.
"Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə bu gün günorta saatlarında şəhər ərazisində fərdi yaşayış evlərindən birində qeyd alınıb.
İlkin məlumata görə, partlayış qaz sızmasından baş verib.
Partlayış zamanı iki nəfər ev sakini - Vəfa və Qəmər Zeynalovalar xəsarət alıb.
Yaralılar Şəki Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Xəstəxanadan verilən məlumata görə, tibb müəssisəsinin Təcili tibbi yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunan iki nəfərin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Hazırda onların müalicəsi xəstəxananın Cərrahiyyə şöbəsində davam etdirilir.
Son xəbərlər
16:36
Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcəkHərbi
16:30
EBRD-nin manatla buraxdığı istiqrazlara görə növbəti faizlər ödəniləcəkMaliyyə
16:27
ABŞ müharibə naziri İranı xəbərdar etdi: Razılaşmanı qəbul edinRegion
16:25
Heqset: Yaxın günlər həlledici olacaq və İran bunu bilirDigər ölkələr
16:25
Azərbaycanın basketbol millisinin AVRO-2029-un ilkin seçmə mərhələsindəki rəqibləri bəlli olubKomanda
16:21
Özbəkistan və Qazaxıstan XİN-ləri 2026-2027-ci illər üçün əməkdaşlıq proqramı imzalayıblarRegion
16:16
SEPAH: İran ordusunun Baş Qərargah rəisinin müşaviri öldürülübRegion
16:15
Bayram günlərində respublika yollarında baş verən qəzaların sayı açıqlanıbHadisə
16:12
Video