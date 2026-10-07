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    Sabunçuda lombarddan 22 min manatlıq oğurluq hadisəsi qeydə alınıb

    Hadisə
    • 07 oktyabr, 2026
    • 12:11
    Sabunçuda lombarddan 22 min manatlıq oğurluq hadisəsi qeydə alınıb

    Sabunçu rayonunda lombardların birindən 7500 manat pul və 14500 manat dəyərində qızıl-zinət əşyaları talanıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən, həmin lombardda çalışan A.Əsgərov müəyyən olunaraq saxlanılıb.

    Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) lombard Sabunçu rayonu
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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