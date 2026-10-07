Sabunçuda lombarddan 22 min manatlıq oğurluq hadisəsi qeydə alınıb
Hadisə
- 07 oktyabr, 2026
- 12:11
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Sabunçu rayonunda lombardların birindən 7500 manat pul və 14500 manat dəyərində qızıl-zinət əşyaları talanıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən, həmin lombardda çalışan A.Əsgərov müəyyən olunaraq saxlanılıb.
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