Sabunçuda evdən 9 min manat oğurlanıb
- 08 aprel, 2026
- 15:02
Bakının Sabunçu rayonunda evlərin birindən 9 min manat oğurlanıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 47 yaşlı K.Əliyeva müəyyən edilərək saxlanılıb.
Araşdırmalar davam etdirilir.
