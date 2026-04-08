    Sabunçuda evdən 9 min manat oğurlanıb

    Hadisə
    • 08 aprel, 2026
    • 15:02
    Bakının Sabunçu rayonunda evlərin birindən 9 min manat oğurlanıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 47 yaşlı K.Əliyeva müəyyən edilərək saxlanılıb.

    Araşdırmalar davam etdirilir.

    Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Oğurluq hadisəsi

