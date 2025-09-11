Qusarda ustanı elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb
Hadisə
- 11 sentyabr, 2025
- 09:20
Qusar rayonunda ustanı elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb.
"Report" xəbər verir ki, rayonun Aşağı Ləyər kənd sakini, usta kimi fəaliyyət göstərən Səfərov Hacıverdi Akif oğlu fərdi yaşayış evinin həyətyani sahəsində mişar daşları ilə sanitar qovşaq divarını hörərkən elektrik cərəyanı vurması nəticəsində ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
10:40
Azərbaycan və Qazaxıstan dövlət maliyyəsində şəffaflığı müzakirə edibMaliyyə
10:37
Trampın silahdaşının qətlindən sonra Ağ Ev mühasirəyə alınıbDigər ölkələr
10:30
Zaur Mikayılov: "Su siyasəti yalnız dövlətin deyil, bütün cəmiyyətin məsuliyyətidir"İnfrastruktur
10:20
Foto
Özbəkistan Senatı Azərbaycandakı səfirin hesabatını dinləyibXarici siyasət
10:17
I Qarabağ müharibəsinin daha dörd itkin-şəhidi dəfn olunacaqDaxili siyasət
10:15
Pakistanın Baş naziri Dohaya yollanırDigər ölkələr
10:11
Foto
Video
Babək rayonunda avtomobillər toqquşub, xəsarət alanlar varDigər
10:11
ABŞ səfirliyi 11 sentyabr terror aktının ildönümündə faciə qurbanlarını yad edibDigər ölkələr
10:09