Qusarda çaqqal sakinlərə hücum edib, 3 nəfər xəsarət alıb
Hadisə
- 15 oktyabr, 2026
- 16:09
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Qusar rayonunda çaqqal sakinlərə hücum edib.
"Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, rayonun İmamqulu kəndində günün müxtəlif saatlarında 2-si qadın, 1-i kişi olmaqla 3 nəfərə çaqqal hücum edib.
Yerli sakinlərin verdiyi məlumata görə, yaralılar Qusar Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Təcili tibbi yardım şöbəsinə aparılıb. Onlara bədənin müxtəlif nahiyələrinin çoxsaylı travmaları diaqnozu təyin edilib, zəruri tibbi yardım göstərilib və quduzluq əleyhinə vaksin vurulub.
Yaralılar müalicə üçün evə buraxılıblar.
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