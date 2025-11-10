İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Qubada kişi balta xəsarətləri alıb, qohumu saxlanılıb

    Hadisə
    • 10 noyabr, 2025
    • 18:11
    Qubada kişi balta xəsarətləri alıb, qohumu saxlanılıb

    Qubada kişi balta xəsarəti alıb.

    "Report" un Şimal bürosunun məlumatına görə, Çartəpə kəndində 34 yaşlı Kamran Rüstəmov yaşadığı evdə balta xəsarətləri alıb.

    K.Rüstəmov Quba rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb və reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib.

    Ona xəsarət yetirməkdə, qohumu 43 yaşlı G.Nəcəfova şübhəli bilinir.

    Hadisənin torpaq sahəsi üstündə mübahisəyə görə, baş verdiyi bildirilir.

    DİN-in Mətbuat xidmətinin əməkdaşı Xəyal Talıbov "Report" un yerli bürosuna bildirib ki, hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Quba Balta Xəsarət

