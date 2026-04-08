Qobustanda 9 yaşlı uşaq gölməçəyə düşərək ölüb
Hadisə
- 08 aprel, 2026
- 09:21
Qobustanda 9 yaşlı uşaq gölməçəyə düşərək ölüb.
"Report" xəbər verir ki, Qobustan rayonu ərazisində yerləşən qış otlaq sahəsində yaşayan, 2017-ci il təvəllüdlü Heybət Heybətli həmin qış otlaq sahəsinin yaxınlığında təbii şəkildə yaranmış gölməçəyə öz ehtiyatsızlığından yıxılması nəticəsində orada boğularaq ölüb.
Hazırda faktla bağlı Qobustan rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
