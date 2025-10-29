"QHT işi" üzrə ittiham olunan Zamin Zəkinin məhkəməsi başlayıb
- 29 oktyabr, 2025
- 16:50
"QHT işi" üzrə ittiham olunanlardan biri, hüquq müdafiəçisi Zamin Zəkinin məhkəməsi başlayıb.
"Report"un məlumatına görə, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Elmin Rüstəmovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxsin anket məlumatları dəqiqləşdirilib.
Onun vəkili Günay İsmayılova vəsatət verərək müvəkkili barəsindəki cinayət işinə xitam verilməsini, bu təmin edimədikdə isə Zamin Zəki barəsində ev dustaqlığı qətimkan tədbiri seçilməsini istəyib.
Məhkəmə hər iki vəsatəti təmin etməyib.
Daha sonra cinayət işinin məhkəmə baxışına verilməsi barədə qərar qəbul olunub.
Növbəti iclası noyabrın 12-nə təyin olunub.
Qeyd edək ki, Zamin Zəki Cinayət Məcəlləsinin 313-cü (Vəzifə saxtakarlığı), 193-1.3.2-ci (Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərini və ya digər əmlakı leqallaşdırma, xeyli miqdarda törədildikdə) və 308.1-ci (vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə) maddələri ilə ittiham olunur.
Onun barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.
Xatırladaq ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir sıra qeyri - hökumət təşkilatları ilə bağlı Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 192.2.2, 213.1, 308.2 və digər maddələri ilə cinayət işi başlanıb, ibtidai istintaq aparılır.
Cinayət işi üzrə bir sıra qeyri-hökumət təşkilatları, onların rəhbərləri, həmçinin, xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və nümayəndəliklərinin fəaliyyətlərində qanun pozuntularının araşdırıldığı bildirilib.