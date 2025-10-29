İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    "QHT işi" üzrə ittiham olunan Zamin Zəkinin məhkəməsi başlayıb

    Hadisə
    • 29 oktyabr, 2025
    • 16:50
    QHT işi üzrə ittiham olunan Zamin Zəkinin məhkəməsi başlayıb

    "QHT işi" üzrə ittiham olunanlardan biri, hüquq müdafiəçisi Zamin Zəkinin məhkəməsi başlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Elmin Rüstəmovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxsin anket məlumatları dəqiqləşdirilib.

    Onun vəkili Günay İsmayılova vəsatət verərək müvəkkili barəsindəki cinayət işinə xitam verilməsini, bu təmin edimədikdə isə Zamin Zəki barəsində ev dustaqlığı qətimkan tədbiri seçilməsini istəyib.

    Məhkəmə hər iki vəsatəti təmin etməyib.

    Daha sonra cinayət işinin məhkəmə baxışına verilməsi barədə qərar qəbul olunub.

    Növbəti iclası noyabrın 12-nə təyin olunub.

    Qeyd edək ki, Zamin Zəki Cinayət Məcəlləsinin 313-cü (Vəzifə saxtakarlığı), 193-1.3.2-ci (Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərini və ya digər əmlakı leqallaşdırma, xeyli miqdarda törədildikdə) və 308.1-ci (vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə) maddələri ilə ittiham olunur.

    Onun barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    Xatırladaq ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir sıra qeyri - hökumət təşkilatları ilə bağlı Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 192.2.2, 213.1, 308.2 və digər maddələri ilə cinayət işi başlanıb, ibtidai istintaq aparılır.

    Cinayət işi üzrə bir sıra qeyri-hökumət təşkilatları, onların rəhbərləri, həmçinin, xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və nümayəndəliklərinin fəaliyyətlərində qanun pozuntularının araşdırıldığı bildirilib.

    "QHT işi" Zamin Zəki Məhkəmə

    Son xəbərlər

    17:24

    8 ayda "Azeri Light" markalı neftin orta qiyməti 73 dolları ötüb

    Energetika
    17:22

    Tbilisidə Zəfər Gününə həsr olunmuş konsert keçiriləcək

    Region
    17:18

    Belarus Azərbaycanın yeni logistika marşrutlarından istifadə etməkdə maraqlıdır

    İnfrastruktur
    17:16
    Foto

    Azərbaycan Türkiyə ilə sığorta sektorunda əməkdaşlığı gücləndirir

    Maliyyə
    17:14

    Səfirlik: Monteneqroda saxlanılan Azərbaycan vətəndaşı ilə bağlı danışıqlar aparılır

    Xarici siyasət
    17:14

    U-23 Avropa çempionatında iştirak edəcək Azərbaycan cüdoçuları bəlli olub

    Fərdi
    17:11

    "Xankəndi"nin baş məşqçisi: "Difai"yə mövqe səhvlərindən qollar buraxaraq uduzduq"

    Futbol
    17:10

    Baş nazirin müavini: Ağdam Sənaye Şəhərciyində Azərbaycanla Belarus birgə lift istehsal edəcək

    Biznes
    17:09

    Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu güzəştli kreditləşməni kəskin artırıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti