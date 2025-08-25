Haqqımızda

Qəbələdə fındıq bağında çətənə kolu yetişdirməkdə təqsirləndirilən şəxs həbs olunub

Qəbələdə fındıq bağında çətənə kolu yetişdirməkdə təqsirləndirilən şəxs həbs olunub Qəbələ Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyasına qarşı əməliyyat keçirilib.
25 avqust 2025 09:20
Qəbələdə fındıq bağında çətənə kolu yetişdirməkdə təqsirləndirilən şəxs həbs olunub

Qəbələ Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyasına qarşı əməliyyat keçirilib.

DİN-in Mətbuat Xidmətinin Şəki regional qrupundan "Report"a bildirilib ki, tədbirlərlə 50 yaşlı Nəcəf Alxasov saxlanılıb. Ona məxsus fındıq bağında kultivasiya edərək yetişdirdiyi 107 ədəd çətənə bitkisi aşkar olunub. N.Alxasov çətənə kollarını satış məqsədilə əkdiyini bildirib.

Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, təqsirləndirilən şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. İstintaq tədbirləri davam etdirilir.

