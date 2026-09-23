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    Qazaxda açıq ərazidə yanğın baş verib

    Hadisə
    • 23 sentyabr, 2026
    • 21:11
    Qazaxda açıq ərazidə yanğın baş verib

    Qazax rayonu, Aslanbəyli kəndində açıq ərazidə yanğın baş verib.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib.

    Məlumatla əlaqədar dərhal əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Qazax Rayon Yanğından Mühafizə Hissəsinin qüvvələri cəlb olunub.

    Yanğınsöndürənlərin çevik müdaxiləsi sayəsində açıq sahədə baş vermiş yanğın genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb.

    Yanğın nəticəsində 1 ha sahədə kol-kos və biçilmiş taxıl sahəsi yanıb.

    Ətraf ərazilər yanğından mühafizə olunub.

    Qazaxda açıq ərazidə yanğın baş verib
    Qazaxda açıq ərazidə yanğın baş verib
    Qazaxda açıq ərazidə yanğın baş verib

    Yanğın hadisəsi Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Qazax
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