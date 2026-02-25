Qaradağda 10 kiloqrama yaxın narkotik vasitə aşkarlanıb
Hadisə
- 25 fevral, 2026
- 11:36
Qaradağ rayonunda 10 kiloqrama yaxın narkotik vasitə aşkarlanıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, polis əməkdaşları tərəfindən Sumqayıt şəhər sakini, əvvəllər məhkum olunmuş 30 yaşlı Arzuman Əhmədov saxlanılıb. Onun üzərindən ümumilikdə 9 kiloqram 986 qram narkotik vasitə – marixuana aşkar edilərək götürülüb.
Araşdırmalarla müəyyən olunub ki, A.Əhmədov istintaqla şəxsiyyəti araşdırılan İran vətəndaşı ilə cinayət əlaqəsinə girərək narkotik vasitələri müxtəlif ünvanlarda gizlətməyi planlaşdırıb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.
Son xəbərlər
11:47
Fridrix Merts ilk dəfə Çinə rəsmi səfərə yollanıbDigər ölkələr
11:45
Ombudsmanın 2025-ci il üzrə məruzəsi Milli Məclisə daxil olubMilli Məclis
11:39
Bu il Azərbaycanda iki ali təhsil müəssisəsi tədqiqat universitetinə çevrilə bilərElm və təhsil
11:36
Qaradağda 10 kiloqrama yaxın narkotik vasitə aşkarlanıbHadisə
11:36
Azərbaycanda məsafədən iş zamanı kibertəhlükəsizlik tələbləri müzakirə olunurİKT
11:35
Azərbaycanda internetin sürətinə minimum hədd qoyula bilərİKT
11:28
Foto
Beynəlxalq Cüdo Federasiyası Akademiyasının idman direktoru Bakıda seminar keçiribFərdi
11:28
"Heydər Əliyev Ensiklopediyası" üzərində iş tamamlanmaq üzrədirElm və təhsil
11:28