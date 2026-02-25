Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Происшествия
    • 25 февраля, 2026
    • 11:58
    Ранее судимый житель Сумгайыта задержан с крупной партией марихуаны в Баку

    В Гарадагском районе Баку правоохранительные органы изъяли крупную партию наркотических средств.

    Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, в результате проведенной операции сотрудники полиции задержали ранее судимого 30-летнего жителя Сумгайыта Арзумана Ахмедова. При нем было обнаружено и изъято в общей сложности 9 кг 986 г марихуаны.

    В ходе расследования установлено, что Ахмедов вступил в преступный сговор с гражданином Ирана, личность которого в настоящее время устанавливается следствием, и планировал доставить наркотические средства по различным адресам.

    По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного лица решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

    Лента новостей