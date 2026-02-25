Ранее судимый житель Сумгайыта задержан с крупной партией марихуаны в Баку
Происшествия
- 25 февраля, 2026
- 11:58
В Гарадагском районе Баку правоохранительные органы изъяли крупную партию наркотических средств.
Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, в результате проведенной операции сотрудники полиции задержали ранее судимого 30-летнего жителя Сумгайыта Арзумана Ахмедова. При нем было обнаружено и изъято в общей сложности 9 кг 986 г марихуаны.
В ходе расследования установлено, что Ахмедов вступил в преступный сговор с гражданином Ирана, личность которого в настоящее время устанавливается следствием, и планировал доставить наркотические средства по различным адресам.
По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного лица решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.
