Ранее судимый житель Сумгайыта задержан с крупной партией марихуаны в Баку

В Гарадагском районе Баку правоохранительные органы изъяли крупную партию наркотических средств.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, в результате проведенной операции сотрудники полиции задержали ранее судимого 30-летнего жителя Сумгайыта Арзумана Ахмедова. При нем было обнаружено и изъято в общей сложности 9 кг 986 г марихуаны.

В ходе расследования установлено, что Ахмедов вступил в преступный сговор с гражданином Ирана, личность которого в настоящее время устанавливается следствием, и планировал доставить наркотические средства по различным адресам.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного лица решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.