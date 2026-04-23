İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Ötən gün vətəndaşlar tərəfindən qanunsuz saxlanılan 4 avtomat, 18 tüfəng aşkarlanıb

    Hadisə
    • 23 aprel, 2026
    • 10:48
    Ötən gün vətəndaşlar tərəfindən qanunsuz saxlanılan 4 avtomat, 18 tüfəng aşkarlanıb

    Ötən gün vətəndaşlar tərəfindən qanunsuz saxlanılan silah-sursat aşkarlanıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, aprelin 22-də polis əməkdaşları paytaxt və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 3 avtomat silahı, 18 tüfəng, 4 patron darağı və 246 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edərək götürüblər.

    Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursatın aşkar olunaraq götürülməsi istiqamətində əməliyyat və profilaktik tədbirlər davam etdirilir.

    Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Silah-sursat

