    • 25 aprel, 2026
    • 14:19
    Naxçıvanda baş verən avtoqəzada 3 nəfər xəsarət alıb

    Naxçıvanda baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi zamanı 3 nəfər xəsarət alıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, qəza Naxçıvan–Sədərək magistral yolunun Duzdağ ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

    "Mercedes" markalı minik avtomobili ilə "Changan" markalı yük avtomobilinin toqquşması nəticəsində 1996-cı il təvəllüdlü Mustafayev Xəyal Vahid oğlu, 1964-cü il təvəllüdlü Rəcəbov Möhbalı Rəcəb oğlu və 2000-ci il təvəllüdlü Hüseynov Miradəm Mirdamət oğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar.

    Yaralılar Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasının Təcili yardım şöbəsinə yerləşdirilib.

    Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub, faktla bağlı araşdırma aparılır.

