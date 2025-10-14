İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Naftalanda 61 yaşlı kişi pilləkəndən yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    • 14 oktyabr, 2025
    • 09:53
    Naftalanda 61 yaşlı kişi pilləkəndən yıxılaraq ölüb

    Naftalan şəhərində 61 yaşlı kişi pilləkəndən yıxılaraq ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, Tərtər rayon sakini, 1964-cü il təvəllüdlü Bəxtiyar Hidayət oğlu Ağalarov yaşadığı Naftalan şəhərindəki evin pilləkənindən yıxılaraq həyatını itirib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    naftalan Tərtər Hadisə

    Son xəbərlər

    10:36

    Bahar Muradova: Yeni bilik və vərdişlərlə müasir dünyanın inkişaf tempinə uyğunlaşmalıyıq

    Sosial müdafiə
    10:31

    İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 1500-ə yaxın layihə üzrə satınalma olub

    Biznes
    10:31

    Qızıl və gümüş qiymətləri tarixi rekordları yeniləyib

    Maliyyə
    10:28

    İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinə işğaldan azad edilmiş ərazilərə dair yeni səlahiyyət verilib

    Maliyyə
    10:27

    Qəzaya düşən fransalı xizəkçinin onurğası sınıb

    Fərdi
    10:25

    Assosiasiya prezidenti: Qanunverici və icra hakimiyyətləri məhkəmənin işinə müdaxilə etməməlidir

    Xarici siyasət
    10:24
    Foto

    "Yapı Kredi Bank Azərbaycan"ın xalis mənfəəti 7 % azalıb

    Maliyyə
    10:24

    Bu il 62 xarici tələbə Azərbaycanda təhsil alacaq

    Elm və təhsil
    10:21

    İlham Əliyev "Rebuild Karabakh-2025" sərgisinin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti