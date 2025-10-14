Naftalanda 61 yaşlı kişi pilləkəndən yıxılaraq ölüb
Hadisə
- 14 oktyabr, 2025
- 09:53
Naftalan şəhərində 61 yaşlı kişi pilləkəndən yıxılaraq ölüb.
"Report" xəbər verir ki, Tərtər rayon sakini, 1964-cü il təvəllüdlü Bəxtiyar Hidayət oğlu Ağalarov yaşadığı Naftalan şəhərindəki evin pilləkənindən yıxılaraq həyatını itirib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
