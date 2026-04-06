Kürdəxanıda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb
Hadisə
- 06 aprel, 2026
- 09:15
Bakının Kürdəxanı qəsəbəsində ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report" xəbər verir ki, Hacıağa Ələkbərov idarə etdiyi "Ford Tranzit" markalı avtomobillə piyada Lütfi Kərimovu vurub.
Piyada aldığı xəsarətdən hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı Sabunçu rayon Polis İdarəsində cinayət işi başlanıb.
Son xəbərlər
