Azərbaycan yelkənçiləri Sloveniyada beynəlxalq turnirdə iştirak ediblər
Fərdi
- 06 aprel, 2026
- 12:15
Azərbaycan təmsilçiləri Sloveniyanın Portoroj şəhərində keçirilmiş yelkənli qayıq üzrə "Sailing Point Easter Regatta 2026" beynəlxalq turnirində çıxış ediblər.
Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyasından "Report"a verilən məlumata görə, komanda üzvlərindən heç biri medalçılar sırasına düşə bilməyib.
Kamal Bəşirli (14 yaş) "Qızıl" qrupda, Emel Məmmədli, Furkan Mustafayev və Səma Mansurzadə "Gümüş" qrupda, Amira Bayramova "Bürünc" qrupda, Amin Cəlilzadə isə "Zümrüd" qrupda mübarizə aparıblar.
