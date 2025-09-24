İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    Keniyanın Dövlət Prokurorluğunun nümayəndə heyəti Lənkəranda olub

    Hadisə
    • 24 sentyabr, 2025
    • 14:33
    Keniyanın Dövlət Prokurorluğunun nümayəndə heyəti Lənkəranda olub

    Keniyanın Dövlət Prokurorluğunun nümayəndə heyəti Lənkəranda olub.

    Bu barədə "Report"a Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qonaqlar Lənkəranda Heydər Əliyev Xatirə Parkını ziyarət edib, Lənkəran Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin ekspozisiyası ilə tanış olub, həmçinin "Laran" MMC-nin qənnadı məhsullarının istehsalı müəssisəsi, "Azərxalça" ASC-nin Lənkəran filialı və "Yaşıl Çay" fermer təsərrüfatının çay plantasiyasının fəaliyyəti ilə yaxından maraqlanıblar.

    Nümayəndə heyəti Lənkəranda yaradılmış müasir infrastruktur, mədəni irsin qorunması və iqtisadi sahədə əldə olunan nailiyyətlər barədə məlumatlandırılaraq, səfərin onlarda xoş təəssürat yaratdığını vurğulayıb.

    keniya Prokurorluq Lənkəran

