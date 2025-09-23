İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Göyçayda qadına qarşı cinayət törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    • 23 sentyabr, 2025
    • 10:43
    Göyçayda qadına qarşı cinayət törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Göyçay rayonunda yerləşən quşçuluq fermalarının birində quldurluq hadisəsi qeydə alınıb.

    DİN-in Mətbuat Xidmətinin Şəki regional qrupundan "Report"a bildirilib ki, kamuflyaj olunaraq gecə saatlarında obyektə daxil olan naməlum şəxs orada işləyən qadına küt alətlə xəsarətlər yetirib və 23300 manat pulu, eləcə də 2200 manat dəyərindəki qızıl-zinət əşyalarını talayaraq ələ keçirib.

    Göyçay Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində əməli törədən şəxsin 40 yaşlı Ceyhun Əsgərov olduğu və hadisəni törətdikdən sonra onun Rusiya Federasiyasına qaçdığı müəyyən edilib. Həyata keçirilən tədbirlərlə C.Əsgərov saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.

    Faktla bağlı başlanmış cinayət işi üzrə istintaq hərəkətləri davam etdirilir. Məhkəmənin qərarı ilə təqsirləndirilən şəxs barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    Göyçay polis Quldurluq

    Son xəbərlər

    11:41

    Azərbaycan Avroviziyada iştirakdan imtina etməyib

    Digər
    11:41

    Bakıda Beynəlxalq Ağırlıqqaldırma Federasiyasının vebinarı təşkil olunub

    Fərdi
    11:40

    AİH rəsmisi: "Xarici sərmayələrin cəlbi əsas hədəfimizdir"

    Biznes
    11:32

    Azərbaycanın Uşaq Avroviziya 2025-də təmsilçisinin adı məlum olub

    Mədəniyyət siyasəti
    11:31

    Gürcüstanda bələdiyyə seçkiləri üçün 12 partiya, Tbilisi merliyinə isə 9 namizəd qeydə alınıb

    Region
    11:29
    Foto
    Video

    Gəncənin daxili yollarının əsaslı təmiri işləri yekunlaşmaq üzrədir

    İnfrastruktur
    11:27
    Foto

    İƏT-in Əmək Mərkəzinin iclası keçirilib

    Digər
    11:25

    Arif Əsədov: "Əfsanələr Kuboku"nda iştirakım digər azərbaycanlılar üçün də yol aça bilər"

    Futbol
    11:18
    Foto

    Kərim Vəliyev Belarusda Azərbaycanın Milli Qəhrəmanının məzarını ziyarət edib

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti