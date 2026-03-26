Gəncədə ev yanıb, ölən var
Hadisə
- 26 mart, 2026
- 10:51
Gəncə şəhərində yanğın hadisəsi olub.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin Yeni Gəncə qəsəbəsindəki evlərdən birində baş verib.
Evdəki yanğın söndürülsə də, 1960-cı il təvəllüdlü Zaur Məmmədovun ölüm faktı qeydə alınıb.
Yanğının başvermə səbəbi araşdırılır.
