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    Gədəbəydə avtomobil aşıb, ölən var

    Hadisə
    • 14 oktyabr, 2026
    • 10:38
    Gədəbəydə avtomobil aşıb, ölən var

    Gədəbəydə ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, qəza Çanaqçı kəndi ərazisində qeydə alınıb.

    Belə ki, Gədəbəy rayon sakini, 1989-cu il təvəllüdlü Şükür Yapon oğlu Ələkbərov idarə etdiyi "VAZ 2107" markalı avtomobili yol kənarına aşırıb.

    Məlumata görə, nəqliyyat vasitəsində sürücünün həyat yoldaşı, 1993-cü il təvəllüdlü Səyyarə Əhliman qızı Ələkbərova, oğlu, 2016-cı il təvəllüdlü Əli Şukur oğlu Ələkbərov, qızları, 2014-cü il təvəllüdlü Əsli Şukur qızı Ələkbərova və 2012-ci il təvəllüdlü Əsmər Şukur qızı Ələkbərova olub. Qəza nəticəsində sürücünün arvadı Səyyarə Ələkbərova hadisə yerində ölüb, oğlu Əli Ələkbərov xəsarət alıb.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Ölüm hadisəsi Gədəbəy
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