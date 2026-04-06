FHN rəsmisi: Sitalçayda 6 evdən 13 nəfər təxliyə edilib
- 06 aprel, 2026
- 14:36
Xızı rayonunun Sitalçay kəndində həyata keçirilən xilasetmə işləri nəticəsində 6 evdən 13 nəfər təxliyə edilib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bunu kənddə xilasetmə işlərini davam etdirən Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Mülki Müdafiə Qoşunlarının polkovniki Cəfər Həsənov deyib.
Onun sözlərinə görə, əraziyə zəruri texnika və canlı qüvvə cəlb olunub:
"Bu gün səhər saat 7-8 radələrində FHN-in Böhran İdarəetmə Mərkəzindən Mülki Müdafiə Qoşunlarına Sitalçay ərazisində baş verən daşqın hadisəsi ilə bağlı dəstək üçün müraciət siqnalı gəlib. Hazırda ərazidə Mülki Müdafiə Qoşunlarının iki böyük, bir kiçik texnikası, həmçinin 15 nəfər şəxsi heyət xilasetmə tədbirləri həyata keçirir. Bu saata qədər azı 6 evdən 5-i uşaq, 5-i yaşlı olmaqla ümumilikdə 13 nəfər təxliyə edilib".