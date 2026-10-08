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    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərən əcnəbilər saxlanılıb

    Hadisə
    • 08 oktyabr, 2026
    • 17:36
    Dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərən əcnəbilər saxlanılıb

    Dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərən xarici ölkə vətəndaşları saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Sərhəd Xidmətindən (DSX) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, DSX-nin Sərhəd Qoşunlarının "Zaqatala" sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində oktyabr ayının 6-da həyata keçirilmiş əməliyyat-qoşun tədbirləri nəticəsində 1 Mərakeş vətəndaşı, oktyabrın 7-də isə "Şəmkir" sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində 2 Əfqanıstan vətəndaşı Azərbaycandan Gürcüstan istiqamətinə dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərərkən saxlanılıb.

    Faktlar üzrə əməliyyаt-istintaq tədbirləri dаvаm еtdirilir.

    Dövlət Sərhəd Xidməti (DSX) Dövlət sərhədi Əfqanıstan Mərakeş Şəmkir
    Сотрудники ГПС Азербайджана задержали иностранцев при попытке незаконного пересечения границы
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