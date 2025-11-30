İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Cəlilabadda 6 aylıq körpə xəstəxanada ölüb

    Hadisə
    • 30 noyabr, 2025
    • 21:13
    Cəlilabadda 6 aylıq körpənin ölümü qeydə alınıb.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, rayon sakini, Amiq Mirzəyevin səhhətində problem yaranan 6 aylıq övladı Cəlilabad Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına aparılıb.

    Körpəni müayinə edən həkim ona iynə vurub. Valideynin sözlərinə görə, iynədən sonra körpənin vəziyyəti daha da ağırlaşıb. Körpə paytaxtdakı xəstəxanalardan birinə aparılıb. Lakin həkimlərin səylərinə baxmayaraq, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Cəlilabad Körpə Ölüm

