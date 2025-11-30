Cəlilabadda 6 aylıq körpə xəstəxanada ölüb
Hadisə
- 30 noyabr, 2025
- 21:13
Cəlilabadda 6 aylıq körpənin ölümü qeydə alınıb.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, rayon sakini, Amiq Mirzəyevin səhhətində problem yaranan 6 aylıq övladı Cəlilabad Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına aparılıb.
Körpəni müayinə edən həkim ona iynə vurub. Valideynin sözlərinə görə, iynədən sonra körpənin vəziyyəti daha da ağırlaşıb. Körpə paytaxtdakı xəstəxanalardan birinə aparılıb. Lakin həkimlərin səylərinə baxmayaraq, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
22:00
Azərbaycan karateçisi dünya çempionatında bürünc medal qazanıbFərdi
21:38
Ferstappen Qətər Qran-prisinin qalibi olubFormula 1
21:19
KİV: İranın vitse-prezidentinin həyat yoldaşı avtomobil qəzasında ölübRegion
21:13
Cəlilabadda 6 aylıq körpə xəstəxanada ölübHadisə
21:05
Cəmil Həsənli DTX-də ifadəsi alındıqdan sonra sərbəst buraxılıbDaxili siyasət
20:56
Foto
Tehranda Pezeşkianla Fidan arasında görüş olubRegion
20:52
Starmer və Rütte Ukrayna ilə bağlı sülh danışıqlarının sürətləndiyini qeyd ediblərDigər ölkələr
20:26
Pərviz Şahbazov "OPEC+" ölkələrinin nazirlərinin 40-cı iclasında iştirak edibEnergetika
20:19