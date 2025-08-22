Haqqımızda

Bu ilin birinci yarımilində Azərbaycanda 24 partlayış baş verib, 6 nəfər ölüb

Bu ilin birinci yarımilində Azərbaycanda 24 partlayış baş verib, 6 nəfər ölüb Azərbaycan ərazisində 2025-ci ilin birinci yarımili ərzində 24 partlayış hadisəsi baş verib.
Hadisə
22 avqust 2025 15:16
Bu ilin birinci yarımilində Azərbaycanda 24 partlayış baş verib, 6 nəfər ölüb

Bu ilin I yarımilində Azərbaycanda 24 partlayış hadisəsi baş verib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2025-ci ilin birinci yarımili ərzindəki statistikasında qeyd olunub.

Bildirilib ki, həmin hadisələrdən 14-ü fərdi evlərdə, 3-ü fərdi evin yardımçı tikililərində, 3-ü çoxmənzilli yaşayış binalarında, 2-si sənaye obyektlərinin binalarında, 1-i nəqliyyatda, 1-i ticarət obyektlərində baş verən partlayışlardır.

Bu partlayışlar 2024-cü ilin I yarımili ilə müqayisədə 12 hadisə və ya 33% azdır. 2025-ci ildə partlayışlar zamanı 6 nəfər ölüb, 38 nəfər xəsarət alıb.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası За 6 месяцев в Азербайджане произошло 24 взрыва

Eksklüziv xəbərlər

DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
21 avqust 2025 14:14
Aİ Cənubi Qafqazda yeni nəqliyyat təşəbbüslərində iştirak etməyə hazırdır - EKSKLÜZİV
Aİ Cənubi Qafqazda yeni nəqliyyat təşəbbüslərində iştirak etməyə hazırdır - EKSKLÜZİV
21 avqust 2025 13:19
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
14 avqust 2025 10:38
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi