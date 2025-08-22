Bu ilin birinci yarımilində Azərbaycanda 24 partlayış baş verib, 6 nəfər ölüb

Bu ilin I yarımilində Azərbaycanda 24 partlayış hadisəsi baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2025-ci ilin birinci yarımili ərzindəki statistikasında qeyd olunub.
Bildirilib ki, həmin hadisələrdən 14-ü fərdi evlərdə, 3-ü fərdi evin yardımçı tikililərində, 3-ü çoxmənzilli yaşayış binalarında, 2-si sənaye obyektlərinin binalarında, 1-i nəqliyyatda, 1-i ticarət obyektlərində baş verən partlayışlardır.
Bu partlayışlar 2024-cü ilin I yarımili ilə müqayisədə 12 hadisə və ya 33% azdır. 2025-ci ildə partlayışlar zamanı 6 nəfər ölüb, 38 nəfər xəsarət alıb.