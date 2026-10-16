Nazirlik: Reabilitasiya tədbirləri ilə daha 120-dən çox qazi əvvəlki sağlamlığına qovuşub
Sağlamlıq
- 16 oktyabr, 2026
- 11:03
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Son iki aya yaxın dövrdə müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan daha 120-dən çox şəxsin reabilitasiya potensiallarının reallaşdırılmasına nail olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, Vətən müharibəsindən sonrakı dövrdə qazilərdən 450-dək şəxs əvvəlki sağlamlıqlarına qovuşub və əlilliklərini geridə qoyublar.
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